Calcio il Rimini rinforza la difesa | ufficiale il tesseramento del terzino Ferrarini
Gabriele Ferrarini è un nuovo giocatore del Rimini. Terzino destro classe 2000, nato a La Spezia, Ferrarini è cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, completando l’intero percorso giovanile fino alla Prima Squadra. Dopo l’esordio tra i professionisti in Serie C con la Pistoiese, ha trovato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
