Calcio a 5 missione durissima per l’Italia | c’è il Kazakistan nel playoff di qualificazione agli Europei 2026
Gli Europei 2026 sono vicini eppure così lontani per l'Italia del calcio a 5, che per arrivare a parteciparvi dovrà passare da uno "scoglio" – travestito da spareggio playoff – contro il temibile Kazakistan. L'urna dei sorteggi, qualche mese fa, è stata tutt'altro che benevola con gli azzurri di Salvo Samperi che però ci hanno messo un bel po' del loro nel non riuscire a vincere il girone di qualificazione in cui erano impegnati, andato appannaggio della Bielorussia. Ma tant'è: inutile stare a piangere sul latte versato, come recita un'antico adagio, ora a parlare dovrà essere il campo in una doppia sfida che mette in palio uno dei pass per la kermesse continentale del prossimo anno.
