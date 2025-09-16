Calci e pugni contro gli operai in sciopero la denuncia dei sindacati | Ecco cosa succede nella giungla della moda Made in Italy

Momenti di violenza davanti alla stireria L'Alba Srl, nel cuore del distretto tessile di Prato. Questa mattina, martedì 16 settembre, durante uno sciopero dei lavoratori, 18 operai, in gran parte bengalesi, ma anche afghani e pakistani, sono stati aggrediti mentre presidiavano lo stabilimento di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: calci - pugni

Maltrattamenti a Villa Santa Maria di Tavernerio. L’incubo vissuto dai bambini disabili presi a calci e pugni: “I piccoli erano terrorizzati”

Padre e figlio ebrei aggrediti in autogrill, il video e il raid fuori dal bagno: “Calci e pugni per una kippah”

Torture nel carcere Beccaria: “Compare io ti mangio il cuore” e poi calci, pugni e cinghiate

A Fidene (Roma) un bimbo di 8 anni festeggia il compleanno, ma viene massacrato da tre fratellini rom di 7, 9 e 11 anni con calci, pugni e un tondino di ferro. ? Non imputabili per legge. Ma i genitori? La responsabilità ricade su chi non educa. Basta silen - X Vai su X

Primo piano | Rissa in pieno centro: calci e pugni tra ragazzi - facebook.com Vai su Facebook

Operai di una stireria in sciopero aggrediti a calci e pugni. Sudd Cobas: “I brand non pensino di essere estranei” – FOTO; Calci e pugni agli operai in sciopero fuori dalla fabbrica di moda nel Pratese: “Picchiati da più…; Calci e pugni contro gli operai in sciopero, la denuncia dei sindacati: Ecco cosa succede nella giungla della moda Made in Italy.

Sudd Cobas denuncia aggressione durante sciopero nel Pratese: "Calci e pugni agli operai" - Operai aggrediti mentre scioperano di fronte all'azienda per cui lavorano, una stireria a Montemurlo in provincia di Prato. Scrive gonews.it

Montemurlo, operai in sciopero aggrediti davanti a sede azienda: titolare e altri li prendono a calci e pugni - Operai in sciopero aggrediti davanti all’Alba Srl di Montemurlo, in provincia di Prato: secondo il Sudd Cobas la titolare avrebbe colpito i lavoratori ... Secondo fanpage.it