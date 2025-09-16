Calci e pugni contro gli operai in sciopero la denuncia dei sindacati | Ecco cosa succede nella giungla della moda Made in Italy

Today.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di violenza davanti alla stireria L'Alba Srl, nel cuore del distretto tessile di Prato. Questa mattina, martedì 16 settembre, durante uno sciopero dei lavoratori, 18 operai, in gran parte bengalesi, ma anche afghani e pakistani, sono stati aggrediti mentre presidiavano lo stabilimento di. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calci - pugni

Maltrattamenti a Villa Santa Maria di Tavernerio. L’incubo vissuto dai bambini disabili presi a calci e pugni: “I piccoli erano terrorizzati”

Padre e figlio ebrei aggrediti in autogrill, il video e il raid fuori dal bagno: “Calci e pugni per una kippah”

Torture nel carcere Beccaria: “Compare io ti mangio il cuore” e poi calci, pugni e cinghiate

Operai di una stireria in sciopero aggrediti a calci e pugni. Sudd Cobas: “I brand non pensino di essere estranei” – FOTO; Calci e pugni agli operai in sciopero fuori dalla fabbrica di moda nel Pratese: “Picchiati da più…; Calci e pugni contro gli operai in sciopero, la denuncia dei sindacati: Ecco cosa succede nella giungla della moda Made in Italy.

calci pugni contro operaiSudd Cobas denuncia aggressione durante sciopero nel Pratese: "Calci e pugni agli operai" - Operai aggrediti mentre scioperano di fronte all'azienda per cui lavorano, una stireria a Montemurlo in provincia di Prato. Scrive gonews.it

calci pugni contro operaiMontemurlo, operai in sciopero aggrediti davanti a sede azienda: titolare e altri li prendono a calci e pugni - Operai in sciopero aggrediti davanti all’Alba Srl di Montemurlo, in provincia di Prato: secondo il Sudd Cobas la titolare avrebbe colpito i lavoratori ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Calci Pugni Contro Operai