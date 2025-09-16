Calci e pugni agli operai in sciopero | Picchiati da persone dell’azienda Video e denunce

Affaritaliani.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montemurlo, stabilimento L’Alba Srl: Sudd Cobas denuncia aggressioni contro 18 operai in presidio. Gazebo distrutto, un ferito in ambulanza. Video brutale sui social. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

calci e pugni agli operai in sciopero picchiati da persone dell8217azienda video e denunce

© Affaritaliani.it - Calci e pugni agli operai in sciopero: "Picchiati da persone dell’azienda". Video e denunce

calci pugni agli operaiCalci e pugni agli operai in sciopero fuori dalla fabbrica di moda nel Pratese: “Picchiati da più persone dell’azienda” - Direttamente dalla titolare e da persone a lei vicine, secondo la denuncia dei Sudd Cobas. ilfattoquotidiano.it scrive

calci pugni agli operaiAggrediti operai in sciopero a Montemurlo, uno di loro portato in ambulanza - Operai della stireria L'Alba a Montemulo (Prato) aggrediti durante lo sciopero con presidio davanti allo stabilimento di via delle Lame: il sindacato Sudd Cobas ... Da controradio.it

