Calci e pugni agli operai in sciopero fuori dalla fabbrica di moda nel Pratese | Picchiati da più persone dell’azienda
Chiedevano diritti, hanno ricevuto calci e pugni e il loro gazebo è stato distrutto. Direttamente dalla titolare e da persone a lei vicine, secondo la denuncia dei Sudd Cobas. C’è un video brutal e a sostenere la denuncia del sindacato riguardo a quanto accaduto in una fabbrica di confezioni di moda a Montemurlo, in provincia di Prato. Lo stabilimento è dell’ Alba Srl, spiegano i Sudd Cobas, e gli operai sono stati presi a cazzotti durante un presidio con il quale cercavano di rivendicare i loro diritti. L’aggressione è avvenuta nelle prime del mattino di martedì, mentre all’esterno dei capannoni dello stabilimento era in corso la protesta di 18 operai per lo più di origine pakistana, afgana e bengalese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
