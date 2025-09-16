Calafiori | Kolarov tutto ciò che volevo diventare mi dava consigli che porto ancora con me

Aumenta la quota di italiani all’estero per quanto riguarda i calciatori, con alcuni picchi importanti che stanno riuscendo ad imporsi negli altri maggiori campionati europei. Uno di questi è Riccardo Calafiori, una giovane promessa di una Roma ormai lontana, passato attraverso un lungo periodo buio, un percorso di rinascita a Basilea ed un’inaspettata esplosione nel Bologna di Thiago Motta. Ora è un giocatore chiave per l’Arsenal di Arteta, un evoluzione fantastica per il difensore della Nazionale, che in una recente intervista a Versus ha rivelato il suo idolo nonché fonte di inspirazione per ruolo e gioco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

