Calabria scelta come casa | Nyumba premiato a Visioni dal Mondo
Menzione speciale della giuria studenti per la categoria Lungometraggi del Concorso italiano Visioni dal Mondo: questo il primo riconoscimento per Nyumba, il docufilm scritto da Paola Bottero, diretto da Francesco Del Grosso e prodotto da Indaco Film con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission. Presentato in anteprima al Teatro Litta di Milano, in concorso all’11ma edizione del Festival. 🔗 Leggi su Feedpress.me
