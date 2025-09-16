Calabria scelta come casa | Nyumba premiato a Visioni dal Mondo

Menzione speciale della giuria studenti per la categoria Lungometraggi del Concorso italiano Visioni dal Mondo: questo il primo riconoscimento per Nyumba, il docufilm scritto da Paola Bottero, diretto da Francesco Del Grosso e prodotto da Indaco Film con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission. Presentato in anteprima al Teatro Litta di Milano, in concorso all’11ma edizione del Festival. 🔗 Leggi su Feedpress.me

“Nyumba”, docufilm sull’accoglienza: dalla tragedia di Cutro al cuore della Calabria; Nyumba, il docufilm che racconta la tragedia dei sopravvissuti; Nyumba, Cutro nel docufilm sulla storia dei migranti e dell’accoglienza in Calabria.

