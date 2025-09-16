Caitríona balfe e il dramma della boxe | un’esperienza traumatica che ha amato

Jumptheshark.it | 16 set 2025

analisi di “The Cut”: una storia di boxe, sfide e dilemmi morali. Il film “The Cut” narra le vicende di un ex pugile interpretato da Orlando Bloom, impegnato in una ricerca finale per conquistare un titolo. La pellicola approfondisce le difficoltà fisiche ed etiche che gli atleti devono affrontare nel mondo della boxe, concentrandosi su un percorso caratterizzato da pratiche estreme e illegali. la trama e il protagonista. una carriera ormai conclusa. Al centro della narrazione troviamo un pugile in pensione che decide di mettere in gioco tutto per ottenere l’ultimo grande successo. La sua determinazione lo porta a sottoporsi a un rigido regime di perdita di peso, considerato illegale e rischioso, sotto la guida di un allenatore senza scrupoli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Boxe, dramma in Giappone: due pugili morti per lesioni cerebrali in uno stesso evento - Due pugili giapponesi sono morti a causa di lesioni cerebrali subite in due diversi incontri disputati nel corso dello stesso evento, alla Korakuen Hall di Tokyo. Lo riporta tuttosport.com

