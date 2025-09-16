Cade un’avversaria del Napoli alla prima in Champions League | risultato tondo ed inaspettato

Champions League, comincia la League phase 202526: un’avversaria del Napoli ha sorprendentemente perso in casa al debutto. Nella serata di giovedì andrà in scena all’Etihad Stadium di Manchester il ritorno del Napoli in Champions League dopo un anno di assenza da tutte le competizioni europee. Gli azzurri, infatti, affronteranno la squadra di Pep Guardiola al debutto in un ottimo momento: le tre vittorie in campionato, infatti, hanno incentivato la fiducia intorno alla squadra partenopea. Intanto, questa sera è iniziata la League phase e poche ore fa il PSV, un’avversaria con cui il Napoli si scontrerà il 21 ottobre in Olanda, ha cominciato malissimo il proprio percorso in Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

