Cade su una donna e la uccide L’aspirante suicida aveva confidato | Prima o poi voglio farla finita

Ilgiorno.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

eMarianna Vazzana "Mi fa rabbia pensare che sarebbe bastato qualche metro. Un paio di passi avanti o indietro e si sarebbe salvata. Ma la signora Francesca non ha potuto fare nulla: era lì, indifesa". Lo dice Nunzia, la custode del condominio di via Fratelli di Dio 11, due palazzine di sei piani in zona Baggio che domenica sera è stata teatro della tragedia. La signora Francesca Manno era in cortile, vicino ai box, proprio nel punto in cui all’improvviso è piombato il settantenne lanciatosi dal quarto piano per togliersi la vita. Così la vita l’ha tolta a lei, che si è ritrovata suo malgrado ad attutire la caduta ma non ha retto all’impatto micidiale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Cade su una donna e la uccide. L'aspirante suicida aveva confidato: "Prima o poi voglio farla finita"

