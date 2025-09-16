Cade in bici per evitare il frontale con un' auto ciclista in ospedale con pneumotorace e trauma cranico

Ciclista 23enne finisce in ospedale con pneumotorace e trauma cranico per evitare un frontale con un'auto. Sono ore di grande apprensione per la formazione dilettantistica Sc Padovani Polo Cherry Bank che vede Marco Palomba steso su un letto d'ospedale dopo la rovinosa caduta subita ieri, lunedì. 🔗 Leggi su Today.it

