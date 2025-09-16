Cade dal sentiero e precipita nel vigneto

Trentotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha perso l’equilibrio mentre si trovava su un sentiero, facendo un volo di un paio di metri e precipitando nel vigneto sottostante, riportando pure un trauma alla schiena: è quanto accaduto ieri, lunedì 15 settembre, a un’anziana in località Lastebasse sul Renon.Dopo la chiamata al 112, sul posto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

cade sentiero precipita vignetoAnziana precipita dal sentiero e finisce in un vigneto: accorrono i soccorsi - Intervento nella giornata di ieri, 15 settembre, per i tecnici del Soccorso alpino di Bolzano in vigneto in località Lastebasse, sul Renon. Da ildolomiti.it

Cade dal sentiero e precipita per 100 metri, 74enne muore in Val di Pejo - Un 74enne di Ozzano dell'Emilia, nel Bolognese, è morto in Trentino, precipitando per un centinaio di metri. Scrive rainews.it

