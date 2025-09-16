Cacciato Papa Leone la decisione durissima è arrivata proprio ora
Papa Leone XIV non perde tempo: il suo pontificato, iniziato da pochissimo, si fa già notare per una linea decisa e trasparente, capace di scuotere anche i più scettici. Uno dei primi atti ufficiali del nuovo Papa è stato infatti un decreto shock che segna la sua volontà di cambiare le regole del gioco nella Chiesa cattolica. Un gesto che, tra le mura vaticane e sui social, fa parlare tutti di tolleranza zero e responsabilità senza mezzi termini. Con questa scelta, Papa Leone XIV ha mandato un messaggio forte e chiaro: nessuna tolleranza per chi tradisce la fiducia e la dignità del ministero, soprattutto quando le vittime sono i più fragili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Con umiltà e forza, Papa Leone XIV ha ricordato ai vescovi la loro missione: essere servi del Vangelo e non custodi di un ruolo.
Papa Leone XIV revoca lo stato clericale al diacono permanente accusato di abusi sessuali - I fatti contestati sarebbero stati commessi tra il 2018 e gennaio 2023
Papa Leone XIV rompe la tradizione: il Pontefice sorprende con una decisione che mancava da quasi un decennio - Una scelta inaspettata, un ritorno alla tradizione e un segnale preciso sul futuro del pontificato di Leone XIV