Cacciato Papa Leone la decisione durissima è arrivata proprio ora

Papa Leone XIV non perde tempo: il suo pontificato, iniziato da pochissimo, si fa già notare per una linea decisa e trasparente, capace di scuotere anche i più scettici. Uno dei primi atti ufficiali del nuovo Papa è stato infatti un decreto shock che segna la sua volontà di cambiare le regole del gioco nella Chiesa cattolica. Un gesto che, tra le mura vaticane e sui social, fa parlare tutti di tolleranza zero e responsabilità senza mezzi termini. Con questa scelta, Papa Leone XIV ha mandato un messaggio forte e chiaro: nessuna tolleranza per chi tradisce la fiducia e la dignità del ministero, soprattutto quando le vittime sono i più fragili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

cacciato papa leone decisionePapa Leone XIV revoca lo stato clericale al diacono permanente accusato di abusi sessuali - I fatti contestati sarebbero stati commessi tra il 2018 e gennaio 2023 ... Segnala rainews.it

Papa Leone XIV rompe la tradizione: il Pontefice sorprende con una decisione che mancava da quasi un decennio - Una scelta inaspettata, un ritorno alla tradizione e un segnale preciso sul futuro del pontificato di Leone XIV ... Si legge su supereva.it

