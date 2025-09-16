Bus più nuovi ed ’eco’ Oltre 5mila corse al giorno con 68 mezzi elettrici

Prende il via la Settimana europea della Mobilità che, fino al 22 settembre, vedrà varie iniziative dedicate alla mobilità urbana sostenibile. "Ribadiamo con forza la responsabilità e il dovere di consegnare alle prossime generazioni territori con meno auto in circolazione – afferma Andrea Corsini, presidente di Start Romagna – così da migliorare la qualità ambientale e della vita. Start Romagna ha una flotta di mezzi per il 91% a basso impatto ambientale, ha abbassato a 7,99 anni l’età media dei mezzi e produrrà il massimo sforzo per seminare una rinnovata cultura verso l’utilizzo sistematico, responsabile, sicuro e inclusivo dei mezzi pubblici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

