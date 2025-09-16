Bus più nuovi ed ’eco’ Oltre 5mila corse al giorno con 68 mezzi elettrici

Ilrestodelcarlino.it | 16 set 2025

Prende il via la Settimana europea della Mobilità che, fino al 22 settembre, vedrà varie iniziative dedicate alla mobilità urbana sostenibile. "Ribadiamo con forza la responsabilità e il dovere di consegnare alle prossime generazioni territori con meno auto in circolazione – afferma Andrea Corsini, presidente di Start Romagna – così da migliorare la qualità ambientale e della vita. Start Romagna ha una flotta di mezzi per il 91% a basso impatto ambientale, ha abbassato a 7,99 anni l’età media dei mezzi e produrrà il massimo sforzo per seminare una rinnovata cultura verso l’utilizzo sistematico, responsabile, sicuro e inclusivo dei mezzi pubblici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

