Bus più nuovi ed ’eco’ Oltre 5mila corse al giorno con 68 mezzi elettrici
Prende il via la Settimana europea della Mobilità che, fino al 22 settembre, vedrà varie iniziative dedicate alla mobilità urbana sostenibile. "Ribadiamo con forza la responsabilità e il dovere di consegnare alle prossime generazioni territori con meno auto in circolazione – afferma Andrea Corsini, presidente di Start Romagna – così da migliorare la qualità ambientale e della vita. Start Romagna ha una flotta di mezzi per il 91% a basso impatto ambientale, ha abbassato a 7,99 anni l’età media dei mezzi e produrrà il massimo sforzo per seminare una rinnovata cultura verso l’utilizzo sistematico, responsabile, sicuro e inclusivo dei mezzi pubblici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: nuovi - oltre
MachineGames guarda oltre Indiana Jones e l’Antico Cerchio: sono in sviluppo vari nuovi progetti
“Scopri il Veneto Segreto”: esperienze didattiche tra storia, natura e meraviglia. Oltre 2300 studenti coinvolti nel 2024. Nuovi percorsi per una didattica più inclusiva, curiosa e coinvolgente
Il figlio di Peter Parker svela nuovi superpoteri oltre le abilità di Spider-Man
Marco Cerreto Con oltre 96mila nuovi occupati in un solo anno, il Mezzogiorno dimostra la forza di una crescita concreta e reale, trainata da riforme strutturali, incentivi mirati e investimenti strategici. Il Sud non chiede assistenza, ma opportunità. E oggi dimo - facebook.com Vai su Facebook
Servizio del @Tg1Rai: oltre 41mila nuovi #docenti di ruolo, continuità didattica sui posti di #sostegno a scelta delle famiglie e personale scolastico inserito nel piano #casa del governo. @matteosalvinimi @MIsocialTW #scuola #mim - X Vai su X
Nuovi bus elettrici e guida sicura - All'autodromo di Magione 114 conducenti di Busitalia impegnati in prove pratiche di guida sicura e sostenibile. Riporta rainews.it