Molti fan di Buongiorno mamma! si stanno chiedendo che fine ha fatto Anna, la moglie di Guido. La terza stagione della serie TV con protagonista Raoul Bova prende inizio durante la prima serata del 17 settembre 2025 e finalmente avremo qualche risposta riguardo al personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta. Intanto, il pubblico ha notato che Anna non è presente nelle immagini che fanno da anticipazione. Anzi, Guido sembra sempre più legato ad Agata, interpretata da Beatrice Arnera. Non solo, lo vedremo sempre più vicino alla new entry, la donna interpretata da Serena Iansiti. Dunque, sorge spontanea la domanda: Anna è morta? Buongiorno mamma 3 spoiler, che fine ha fatto Anna: il mistero sulla sua morte. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Buongiorno mamma 3, Anna muore? La moglie di Guido non c’è più