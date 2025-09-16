Buon compleanno Tenderly e Tutto Cinquanta e 40 anni di tenerezza Lucart premia i clienti affezionati

Doppio compleanno in casa "Lucart", l’azienda fra le più importanti d’Europa nello sviluppo e produzione del "tissue" che ha sede a Porcari, celebra quest’anno due importanti anniversari: i 50 anni di Tenderly e i 40 anni di Tutto, marchi storici entrati a far parte della quotidianità delle famiglie italiane. "Tenderly e Tutto rappresentano due storie di successo che hanno saputo accompagnare, con continuità e innovazione, generazioni di famiglie italiane. – dichiara Francesco Lagomarsini, marketing manager consumer di Lucart –. Questi anniversari non sono soltanto una celebrazione del passato, ma soprattutto un’occasione per ringraziare i nostri consumatori della fiducia e dell’affetto che da sempre ci dimostrano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Buon compleanno Tenderly e Tutto. Cinquanta e 40 anni di tenerezza. Lucart premia i clienti affezionati

