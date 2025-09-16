Buon compleanno Silvia Sarni Mickey Rourke Vincenzo Scotti…
Buon compleanno David Copperfield, Mario Faticoni, Vincenzo Scotti, Aureliana Alberici, Alessandro Cecchi Paone, Antonio Angelucci, Mickey Rourke, Pierre Moscovici, Sergio de Gregorio, Maria Chiara Carrozza, Valeria Valente, Stefano Borghesi, Silvia Sarni, Marco Dondi, Davide Reati, Valentina Carretta, Tommaso Iannone. Oggi 16 settembre compiono gli anni: Mario Faticoni, attore, giornalista, scrittore; Siro Marcellini (104 anni), regista, sceneggiatore; Francesco Romei, attore; Vincenzo Scotti, politico; Lidia Cavallini, giocatrice di curling; Aureliana Alberici, pedagogista, politica; Amedeo Salfa, montatore; Massimo Serafini, politico, scrittore; Sergio Sorrentino, filosofo; Guido Vivarelli, ex calciatore, allenatore, dirigente; Valentino di Cerbo, vescovo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
