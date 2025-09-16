Buon compleanno Mia Martini con La Rappresentante di Lista | L’ho scoperta grazie a mia madre è nel mio cuore

Ilgiorno.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano –  Mia, trent’anni dopo. È un anniversario ancor più anniversario degli altri, quello che celebra sabato prossimo al Manzoni la dodicesima edizione di “Buon compleanno Mimì”, viaggio tra i ricordi e le canzoni di una vita volata via troppo in fretta, una fredda mattina di primavera del ’95, lasciando nell’aria il sorriso malinconico di “Minuetto” e “Gli uomini non cambiano”, “E non finisce mica il cielo” e “La nevicata del ‘56”, “Piccolo uomo”, “Almeno tu nell’universo”. Organizzato dall’Associazione Minuetto Mimì Sarà - retta da Vincenzo Adriani, Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini Bertè (manca una sorella, ma si tratta di una lunga storia) - con la direzione artistica di Giancarlo Del Duca e Vincenzo Adriani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

buon compleanno mia martini con la rappresentante di lista l8217ho scoperta grazie a mia madre 232 nel mio cuore

© Ilgiorno.it - Buon compleanno Mia Martini con La Rappresentante di Lista: “L’ho scoperta grazie a mia madre, è nel mio cuore”

In questa notizia si parla di: buon - compleanno

Buon compleanno Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini…

Buon compleanno Veronica Lario, Roberto Gualtieri, Fioretta Mari…

Colleferro. Tantissimi auguri di buon compleanno a Riccardo De Paolis che oggi spegne la sua prima candelina…

Buon compleanno Mia Martini con La Rappresentante di Lista: “L’ho scoperta grazie a mia madre, è nel mio cuore”; Mia Martini celebrata a Milano con Buon Compleanno Mimì: il programma; Milano celebra Mia Martini a 30 anni dalla sua morte con una serata speciale al Teatro Manzoni.

Mia Martini celebrata a Milano con Buon Compleanno Mimì: il programma - Milano si prepara ad accogliere la dodicesima edizione di Buon Compleanno Mimì, in programma sabato 20 Settembre 2025 alle ore 20. Si legge su tg24.sky.it

buon compleanno mia martiniBuon compleanno Mimì - Buon compleanno Mimì: lo speciale sull'evento che unisce artisti italiani famosi, momenti familiari e omaggi speciali a Mia Martini. Riporta lagazzettadellospettacolo.it

Cerca Video su questo argomento: Buon Compleanno Mia Martini