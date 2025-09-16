Buon compleanno Mia Martini con La Rappresentante di Lista | L’ho scoperta grazie a mia madre è nel mio cuore
Milano – Mia, trent’anni dopo. È un anniversario ancor più anniversario degli altri, quello che celebra sabato prossimo al Manzoni la dodicesima edizione di “Buon compleanno Mimì”, viaggio tra i ricordi e le canzoni di una vita volata via troppo in fretta, una fredda mattina di primavera del ’95, lasciando nell’aria il sorriso malinconico di “Minuetto” e “Gli uomini non cambiano”, “E non finisce mica il cielo” e “La nevicata del ‘56”, “Piccolo uomo”, “Almeno tu nell’universo”. Organizzato dall’Associazione Minuetto Mimì Sarà - retta da Vincenzo Adriani, Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini Bertè (manca una sorella, ma si tratta di una lunga storia) - con la direzione artistica di Giancarlo Del Duca e Vincenzo Adriani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: buon - compleanno
Buon compleanno Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini…
Buon compleanno Veronica Lario, Roberto Gualtieri, Fioretta Mari…
Colleferro. Tantissimi auguri di buon compleanno a Riccardo De Paolis che oggi spegne la sua prima candelina…
“Buon Compleanno Elvis Covered” il nuovo album di @ligabue uscirà venerdì 26 settembre. All’interno feat con #FastAnimalsSlowKids, #StefanoAccorsi, @elisatoffoli, @gazzelledaje, @djshablo, #Mimì, #Tormento, #Venerus, #EdoardoBennato, @Tananai5, - X Vai su X
Buon compleanno amore mio? - facebook.com Vai su Facebook
Buon compleanno Mia Martini con La Rappresentante di Lista: “L’ho scoperta grazie a mia madre, è nel mio cuore”; Mia Martini celebrata a Milano con Buon Compleanno Mimì: il programma; Milano celebra Mia Martini a 30 anni dalla sua morte con una serata speciale al Teatro Manzoni.
Mia Martini celebrata a Milano con Buon Compleanno Mimì: il programma - Milano si prepara ad accogliere la dodicesima edizione di Buon Compleanno Mimì, in programma sabato 20 Settembre 2025 alle ore 20. Si legge su tg24.sky.it
Buon compleanno Mimì - Buon compleanno Mimì: lo speciale sull'evento che unisce artisti italiani famosi, momenti familiari e omaggi speciali a Mia Martini. Riporta lagazzettadellospettacolo.it