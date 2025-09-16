Milano – Mia, trent’anni dopo. È un anniversario ancor più anniversario degli altri, quello che celebra sabato prossimo al Manzoni la dodicesima edizione di “Buon compleanno Mimì”, viaggio tra i ricordi e le canzoni di una vita volata via troppo in fretta, una fredda mattina di primavera del ’95, lasciando nell’aria il sorriso malinconico di “Minuetto” e “Gli uomini non cambiano”, “E non finisce mica il cielo” e “La nevicata del ‘56”, “Piccolo uomo”, “Almeno tu nell’universo”. Organizzato dall’Associazione Minuetto Mimì Sarà - retta da Vincenzo Adriani, Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini Bertè (manca una sorella, ma si tratta di una lunga storia) - con la direzione artistica di Giancarlo Del Duca e Vincenzo Adriani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Buon compleanno Mia Martini con La Rappresentante di Lista: “L’ho scoperta grazie a mia madre, è nel mio cuore”