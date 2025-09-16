Bullismo la scrittrice e prof | L’età dei violenti si abbassa Mai sottovalutare i casi

Quotidiano.net | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 16 settembre 2025 – “Paolo non doveva morire. Magari sarebbe bastato agganciare un sorriso, uno sguardo. Quello che mi strazia è immaginarlo solo, senza amici con cui confidarsi. Lo vedo andare verso una fine inevitabile come un eroe dell’Iliade”. Elisabetta Belotti insegna lettere alle medie e al Cyberbullismo ha dedicato due romanzi. È convinta che la scuola sia solo un mattoncino nell’architettura di un mondo in bilico, dove i cattivi spesso hanno le facce buone. La sua analisi è generale perché nel caso di Paolo ci sono ancora molte cose da chiarire. Professoressa, cosa può e deve fare un insegnante se si accorge che uno dei suoi studenti è in difficoltà? “Il punto è proprio accorgersene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

bullismo la scrittrice e prof l8217et224 dei violenti si abbassa mai sottovalutare i casi

© Quotidiano.net - Bullismo, la scrittrice e prof: “L’età dei violenti si abbassa. Mai sottovalutare i casi”

In questa notizia si parla di: bullismo - scrittrice

Cerca Video su questo argomento: Bullismo Scrittrice Prof L8217et224