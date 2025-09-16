Bullismo a Latina si indaga su comportamento compagni del 15enne suicida
Si indaga, a Latina, sul comportamento dei compagni di scuola del 15enne che si è tolto la vita. Non ignorare mai il grido di aiuto dei ragazzi, l’appello degli psicologi di fronte a casi di bullismo. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Bullismo e tragedia a Latina: la lettera del fratello di Paolo al Governo dopo il suicidio del 15enne
Tragedia a Latina: il suicidio del 14enne Paolo, vittima di bullismo, scuote l'Italia; Disposta l'autopsia sul corpo del 14enne suicida in provincia di Latina. Si indaga per bullismo; Latina, 14enne suicida a Santi Cosma e Damiano: Procura indaga per istigazione al suicidio.
