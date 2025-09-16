Buglio in Monte tragedia in strada | anziano di 94 anni perde la vita dopo una caduta

Tragedia questa mattina a Ronco, frazione di Buglio in Monte, dove un uomo di 94 anni ha perso la vita in seguito a una caduta mentre si trovava tra le vigne, lungo via Sisto San. L’allarme è scattato poco prima delle 9.45. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanza della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: buglio - monte

Dopo alcuni anni di assenza, Buglio in Monte torna tra i protagonisti di Gustosando in Valtellina 2025. Situato sul versante retico, il comune è noto come “il terrazzo della Valtellina” per la sua posizione panoramica che abbraccia tutta la valle e per le sue radici - facebook.com Vai su Facebook

Buglio in Monte, tragedia in strada: anziano di 94 anni perde la vita dopo una caduta; Tragedia a Buglio in Monte: anziano cade in strada e perde la vita; Malore alla guida, pensionato trovato senza vita a bordo strada.

Monte Mario, si rompe una tubatura e la strada si allaga - Una tubatura rotta e una copiosa fuoriuscita d’acqua si sta registrando dalle prime ore di oggi, venerdì 22 agosto, a Monte Mario. Riporta romatoday.it