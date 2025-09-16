Bugatti Festival 2025 | vent’anni di Veyron l’icona che ha riscritto la storia

Webmagazine24.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Ventanni fa un’intuizione visionaria cambiò per sempre il panorama automobilistico. Fu il progetto voluto dal professor Ferdinand Karl Piech a trasformarsi in realtà con la Bugatti Veyron, una vettura capace di superare ogni limite conosciuto. Due decenni più tardi, la Veyron resta un riferimento assoluto per appassionati e collezionisti, un capolavoro che merita . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bugatti - festival

bugatti festival 2025 vent8217anniBugatti Festival 2025: vent’anni di Veyron, l’icona che ha riscritto la storia - Il Bugatti Festival 2025 celebra i vent’anni della Veyron, l’hypercar che ha ridefinito prestazioni e lusso, simbolo immortale di innovazione e stile ... Si legge su adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Bugatti Festival 2025 Vent8217anni