L'infortunio di Paulo Dybala contro il Torino sta facendo discutere e non poco. La Joya salterà il derby contro la Lazio ed Enrico Camelio non ci sta Brutto KO per la Roma contro il Torino nella 3a giornata di Serie A. Ai granata è bastato un lampo del Cholito Simeone per battere i capitolini, un gol che ha mandato in estasi Baroni e fatto sprofondare Gasperini. Paulo Dybala, attaccante della Roma (LaPresse) TvPlay.it Dybala, uscito a fine primo tempo, ha riportato una lesione muscolare che non gli permetterà di scendere in campo contro Lazio domenica 21 settembre. Il nostro Camelio, nell'ultima diretta su TvPlay, ha così commentato l'accaduto: " Dybala ha fatto schifo il primo tempo in Roma-Torino, non si regge in piedi.

© Tvplay.it - Bufera Dybala, l’argentino STRONCATO in diretta | “Si è fermato…”