Brunate cade per 40 metri mentre percorre un sentiero | 84enne recuperato con l’elicottero del 118

Infortunio oggi lungo il sentiero Pigato a Brunate, dove un uomo di 84 anni è precipitato per circa 40 metri mentre stava passeggiando. L’anziano ha riportato escoriazioni ed è stato trasportato in elicottero del 118 in ospedale per gli accertamenti del caso.L’allarme è scattato dopo la. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Litiga con la compagna, prende il sentiero per Brunate e cade: elisoccorso di notte per turista americano

