Il film Death Wish, diretto da Eli Roth e interpretato da Bruce Willis, si è affermato come un successo di streaming a livello globale. Questa pellicola, remake del celebre film del 1974, ha riscosso grande interesse tra gli spettatori, raggiungendo posizioni di rilievo nelle classifiche di piattaforme come Prime Video. Analizzeremo l’impatto della sua diffusione in streaming, i motivi del suo successo e il contesto sociale che lo circonda. successo di Death Wish nel mondo dello streaming. performance sulle piattaforme digitali. Sette anni dopo la sua uscita cinematografica, Death Wish si colloca attualmente al settimo posto nella classifica dei film più visti su Prime Video a livello mondiale per il 16 settembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Bruce willis: il remake di death wish domina le classifiche globali dello streaming