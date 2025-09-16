Brindisi una donna cade dal cornicione del palazzo | stava cercando di rientrare in casa dal figlio di 3 anni
Avrebbe chiuso inavvertitamente la porta dietro di sé lasciando in casa da solo il figlio di tre anni. Quindi, nel tentativo di rientrare da un balcone sarebbe caduta dal cornicione del palazzo, riportando gravi traumi. È la ricostruzione che fa una mamma di 32 anni, protagonista dell’incidente che lunedì 15 settembre ha scosso il comune di Oria (Brindisi). La donna, gravemente ferita, era ancora vigile all’arrivo dei soccorsi ed è stata lei stessa a riferire l’accaduto, chiedendo con insistenza che i vigili si occupassero del piccolo. La dinamica dell’incidente. La donna ha raccontato di essere stata presa dal panico quando ha realizzato di essere rimasta chiusa fuori di casa, mentre all’interno era rimasto il figlio, un bimbo di appena tre anni. 🔗 Leggi su Open.online
