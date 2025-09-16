Brindisi Performing Arts porta la danza dentro il carcere

Domani, mercoledì 17 settembre, il Brindisi Performing Arts – Bpa Indoor & Bpa Education torna nella Casa Circondariale di Brindisi con un doppio appuntamento speciale riservato ai detenuti: alle ore 10:15 e alle ore 11:00 andranno in scena Il Filo Rosso di Studio 19 – Megacrew e lo studio di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

