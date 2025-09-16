Brescia | Festival dei Sapori

Tre giorni per scoprire Brescia attraverso i suoi piatti simbolo, le bollicine di Franciacorta e itinerari culturali inediti. Da venerdì 19 a domenica 21 settembre torna il Festival dei Sapori, promosso dal Comune di Brescia: un'edizione speciale che unisce cibo di strada, solidarietà. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Festival dei Sapori, tre giorni a Brescia di cultura, gusto e bollicine dal 19 al 21 settembre - Tre giornate per scoprire e gustare la città attraverso le sue eccellenze gastronomiche, le tradizioni culinarie e le bollicine più celebri della Franciacorta. quibrescia.it scrive

A Brescia ora c’è la Deco per i Casonsei, i Casoncelli della Leonessa - Dal Pirlo al Bossolà, passando per la Persicata e il Biscotto bresciano: il ventaglio delle specialità cittadine si arricchisce di un nuovo tassello. italiaatavola.net scrive