Bremer a Sky | Ci portiamo a casa questo pareggio ma serve più equilibrio Vlahovic? Sappiamo bene che può darci una mano

Bremer a Sky: «Ci portiamo a casa questo pareggio ma serve più equilibrio». Le sue dichiarazioni dopo la sfida tra Juventus e Borussia Dortmund. Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Juve e Borussia Dortmund. Di seguito le parole del centrale difensivo brasiliano subito dopo il match dell’Allianz Stadium RIMONTA – «Dobbiamo portare a casa questo pareggio ma non possiamo prendere così tanti gol, dobbiamo migliorare in questo» EQUILIBRIO – « Dovevamo aver più equilibrio nel primo tempo, non possiamo prendere così tanti gol. Dobbiamo avere più equilibrio » VLAHOVIC – « Sappiamo bene che può darci una mano, l’ha dimostrato in queste partite » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
