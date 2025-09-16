Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes espande la propria capacità produttiva del 50% in Germania e Italia
Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes (BSCCB ) ha completato con successo l’espansione della propria capacità produttiva a Stezzano, in Italia, e a Meitingen, in Germania. Gli investimenti realizzati hanno aumentato la capacità produttiva di circa il 50%. Una significativa espansione, che consente a BSCCB di soddisfare la crescente domanda e le sempre maggiori esigenze dei clienti del settore automobilistico, in particolare nei segmenti premium e di lusso, dove è richiesta un’elevata prestazione frenante. Presso lo stabilimento SGL Carbon di Meitingen, sono stati costruiti in soli 14 mesi due nuovi stabilimenti produttivi con una superficie totale di 8. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Usaha patungan Brembo dengan SGL Carbon menggandakan kapasitas produksi rem karbon-keramiknya. - Ini adalah jenis rem untuk mobil performa tinggi, seperti Ferrari dan Lamborghini. firstonline.info scrive
