Breach il nuovo album dei Twenty One Pilots
photo credit: Fabien Kruszelnicki NEW YORK – I Twenty One Pilots, band rock di fama mondiale e vincitrice di un Grammy Award, hanno pubblicato il 12 settembre il loro attesissimo nuovo album in studio dal titolo “Breach”, su etichetta Atlantic Records. In concomitanza con l’uscita dell’album, la band ha condiviso il video cinematografico, diretto da Jensen Noen, del brano di apertura “City Walls”, che riprende da dove si era interrotto “Paladin Strait” (anch’esso diretto da Noen) e culmina in una battaglia che dura da dieci anni. La prossima settimana i Twenty One Pilots daranno il via al THE CLANCY TOUR: BREACH 2025 con uno show sold out il 18 settembre al TQL Stadium di Cincinnati, prima di esibirsi in stadi e anfiteatri in tutto il Nord America, per poi concludere con due serate al BMO Stadium di Los Angeles. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: breach - nuovo
I Twenty One Pilots pubblicano il nuovo album Breach
Alternative Music. Ben 5 brani di “Breach”, il nuovo album dei Twenty One Pilots, debuttano nella classifica di Spotify globale: 47. City Walls — 2.25 milioni di ascolti 132. RAWFEAR — 1.43 milioni di ascolti 144. Drum Show — 1.35 milioni di ascolti 185. Garba - facebook.com Vai su Facebook
Video — Twenty One Pilots, esce oggi il nuovo album Breach https://lsnn.net/it/ladysilvia/34604/entertainment/media/… #lsnn #TwentyOnePilots #Breach #CityWalls #DrumShow #TheContract #TheClancyTour #AlbumRelease #LiveMusic #Blurryface via @la - X Vai su X
TWENTY ONE PILOTS: pubblicato il nuovo album “Breach” e il video di “City Walls”; Breach, il disco che chiude un cerchio; I Twenty One Pilots chiudono la saga di Clancy con Breach, loro ultimo album.
Twenty One Pilots, “Breach” è il nuovo album in uscita oggi - I Twenty One Pilots pubblicano oggi "Breach", il nuovo album, e il video cinematografico del brano "City Walls", diretto da Jensen Noen. Segnala spettakolo.it
TWENTY ONE PILOTS “Breach”: il finale della saga tra coerenza e limiti - Un disco solido ma non memorabile: tra ambizioni epiche, produzione impeccabile e qualche prevedibilità. Secondo newsic.it