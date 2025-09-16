Breach il nuovo album dei Twenty One Pilots

photo credit: Fabien Kruszelnicki NEW YORK – I Twenty One Pilots, band rock di fama mondiale e vincitrice di un Grammy Award, hanno pubblicato il 12 settembre il loro attesissimo nuovo album in studio dal titolo “Breach”, su etichetta Atlantic Records. In concomitanza con l’uscita dell’album, la band ha condiviso il video cinematografico, diretto da Jensen Noen, del brano di apertura “City Walls”, che riprende da dove si era interrotto “Paladin Strait” (anch’esso diretto da Noen) e culmina in una battaglia che dura da dieci anni. La prossima settimana i Twenty One Pilots daranno il via al THE CLANCY TOUR: BREACH 2025 con uno show sold out il 18 settembre al TQL Stadium di Cincinnati, prima di esibirsi in stadi e anfiteatri in tutto il Nord America, per poi concludere con due serate al BMO Stadium di Los Angeles. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

