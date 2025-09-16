Brasile Bolsonaro finisce in ospedale mentre sconta i domiciliari
Un nuovo, inatteso brivido politico e umano scuote il Brasile: l’ex presidente Jair Bolsonaro, già al centro di un processo turbolento, è stato portato d’urgenza in ospedale dopo un malore accusato mentre scontava gli arresti domiciliari. La notizia, diffusa dal figlio Flavio, ha subito catalizzato l’attenzione nazionale. Il malore improvviso Mentre l’orologio scandiva una giornata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
