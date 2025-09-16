Brasile Bolsonaro finisce in ospedale mentre sconta i domiciliari

Sbircialanotizia.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo, inatteso brivido politico e umano scuote il Brasile: l’ex presidente Jair Bolsonaro, già al centro di un processo turbolento, è stato portato d’urgenza in ospedale dopo un malore accusato mentre scontava gli arresti domiciliari. La notizia, diffusa dal figlio Flavio, ha subito catalizzato l’attenzione nazionale. Il malore improvviso Mentre l’orologio scandiva una giornata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

brasile bolsonaro finisce in ospedale mentre sconta i domiciliari

© Sbircialanotizia.it - Brasile, Bolsonaro finisce in ospedale mentre sconta i domiciliari

In questa notizia si parla di: brasile - bolsonaro

Brasile, Bolsonaro non sarà in aula a processo per tentato golpe

Brasile, Bolsonaro raduna sostenitori a San Paolo per protestare contro processo a Corte Suprema

Caso Bolsonaro, Lula a Trump: “Il Brasile è sovrano, nessuno interferisca nella nostra democrazia”

Bolsonaro in ospedale: “Anticiperò il ritorno”. Dagli Usa niente visto; Scontro tra due moto: 35enne finisce in ospedale; Cede asfalto della Statale 36 e l’escavatore si ribalta, operaio finisce in ospedale.

brasile bolsonaro finisce ospedaleBrasile: Bolsonaro ricoverato d'urgenza dopo un malessere - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato trasportato d'urgenza in ospedale insieme a una guardia di polizia dopo essersi sentito male mentre era agli arres ... Segnala lanuovasardegna.it

brasile bolsonaro finisce ospedaleBolsonaro lascia i domiciliari per un intervento: già dimesso dall’ospedale - L'ex presidente brasiliano, condannato a 27 anni per tentato colpo di stato, è tornato a casa dopo un piccolo intervento chirurgico ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Brasile Bolsonaro Finisce Ospedale