Branco di orche attacca una barca a vela la ribalta e la fa affondare | le incredibili immagini dello speronamento

Un nuovo, drammatico attacco al largo delle coste portoghesi: un branco di orche ha speronato e affondato una barca a vela vicino a Costa da Caparica. Le cinque persone a bordo sono state tratte in salvo da altre imbarcazioni. Le immagini dell’incidente, diffuse sui social, sono impressionanti. La vicenda è stata documentata da un video, condiviso online dalla “Mercedes Benz Oceanic Lounge”, che mostra i momenti immediatamente precedenti e successivi all’interazione con i cetacei. Nelle immagini si vede l’imbarcazione prima integra e poi, dopo l’attacco, semi-sommersa e destinata ad affondare. Fortunatamente, la prontezza di altre barche che si trovavano nelle vicinanze ha permesso di soccorrere e trarre in salvo tutti e cinque i membri dell’equipaggio, che non hanno riportato ferite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

