Branco di orche attacca una barca a vela la ribalta e la fa affondare | le incredibili immagini dello speronamento
Un nuovo, drammatico attacco al largo delle coste portoghesi: un branco di orche ha speronato e affondato una barca a vela vicino a Costa da Caparica. Le cinque persone a bordo sono state tratte in salvo da altre imbarcazioni. Le immagini dell’incidente, diffuse sui social, sono impressionanti. La vicenda è stata documentata da un video, condiviso online dalla “Mercedes Benz Oceanic Lounge”, che mostra i momenti immediatamente precedenti e successivi all’interazione con i cetacei. Nelle immagini si vede l’imbarcazione prima integra e poi, dopo l’attacco, semi-sommersa e destinata ad affondare. Fortunatamente, la prontezza di altre barche che si trovavano nelle vicinanze ha permesso di soccorrere e trarre in salvo tutti e cinque i membri dell’equipaggio, che non hanno riportato ferite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: branco - orche
Portogallo, un branco di orche sperona e affonda una barca a vela
Attacco shock, un branco di orche sperona e affonda una barca a vela vicino Lisbona - X Vai su X
Portogallo, un branco di orche sperona e affonda una barca a vela - facebook.com Vai su Facebook
Il terribile attacco delle orche: barca speronata e affondata; Barca a vela affondata da un branco di orche: la caccia e l'attacco; Barca a vela affondata da un branco di orche: la caccia e l'attacco.
Barca a vela affondata da un branco di orche: la "caccia" e l'attacco - Un gruppo di orche ha speronato e fatto affondare una barca a vela al largo di Costa da Caparica, località portoghese nei pressi di Almada. Da leggo.it
Un branco di orche attacca una barca e la fa affondare, momenti di terrore per cinque turisti. VIDEO - Attacco shock al largo di Costa da Caparica: un branco di orche sperona e affonda una barca a vela. Lo riporta affaritaliani.it