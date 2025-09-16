brachetti peretti vende i distributori e le raffinerie ip agli azeri di socar

Il gruppo petrolifero Ip gruppo Api della famiglia Brachetti Peretti è stato venduto alla compagnia statale azera statale Socar (State Oil Company of Azerbaijan). “Nella giornata di ieri”, scrive il presidente Ugo Brachetti Peretti nella lettera al personale pubblicata da Staffetta Quotidiana, “è stato sottoscritto l’accordo preliminare con cui Api Holding si è impegnata a cedere la propria partecipazione azionaria in Italiana Petroli e in MIP alla State Oil Company of Azerbaijan Republic. Il lungo e attento lavoro di negoziazione con il futuro azionista, che ha visto anche il coinvolgimento di molti di voi nei mesi scorsi, è stato finalizzato ad offrire tutte le garanzie necessarie al mantenimento dell’operatività del gruppo, in continuità con la gestione attuale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

