Bologna, 16 settembre 2025 - Al via la nuova stagione di Boss in incognito, ma con una conduttrice d’eccezione. Elettra Lamborghini, cantante, volto televisivo ed erede della storica famiglia di imprenditori made in Bologna, ha debuttato sera in prima serata su Rai 2. Dopo il successo internazionale, musicale e in Italia anche televisivo, Elettra si misura ora con la conduzione di un format originale e innovativo, che unisce intrattenimento ed emozione, raccontando il mondo del lavoro italiano da un punto di vista insolito. Guarda Le foto incredibili della trasformazione Obiettivo? Mostrare, attraverso l’esperienza diretta e sotto copertura dei capi d’azienda, la realtà quotidiana del lavoro, valorizzando i dipendenti e facendo emergere criticità e punti di forza nascosti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boss in incognito 2025, Elettra Lamborghini irriconoscibile: la trasformazione per il docu-reality