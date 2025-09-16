MaleBene è il nuovo singolo di Bosnia e sarà proposto dal vivo in Piazza del Plebiscito a Napoli, durante lo show-evento tributo a Pino Daniele, Pino è – Il viaggio del musicante. Da venerdì 19 settembre disponibile in radio e in streaming MaleBene, il nuovo singolo di Bosnia, per Aurora Dischi Universal Music Italia. Il brano è stato presentato in anteprima su Radio Rai 2 e RaiPlay, nell’ambito del Musicante Award, promosso da Alessandro Daniele, figlio di Pino, insieme alla Fondazione Pino Daniele. Registrato nei nuovi studi Universal Music Italia e mixato da Giuseppe Salvadori (collaboratore di molti grandi nomi della musica italiana), Malebene unisce strofe rap intense e metriche serrate a un ritornello in dialetto napoletano con atmosfere RnB dal respiro internazionale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Bosnia, il nuovo singolo MaleBene presentato in Piazza del Plebiscito