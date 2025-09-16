Borseggi a Venezia Volantini contro ' lady pickpocket' Monica Poli sotto attacco | Rovini gli affari

VENEZIA - L?avversaria numero uno dei borseggiatori,?lady pickpocket?, al secolo Monica Poli, è finita al centro di una campagna denigratoria. Da parte di chi ancora non. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

