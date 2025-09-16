Borseggi a Venezia Volantini contro ' lady pickpocket' Monica Poli sotto attacco | Rovini gli affari
VENEZIA - L?avversaria numero uno dei borseggiatori,?lady pickpocket?, al secolo Monica Poli, è finita al centro di una campagna denigratoria. Da parte di chi ancora non. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
In questa notizia si parla di: borseggi - venezia
Volantini contro la lady pickpocket: a Venezia Monica Poli nel mirino dei borseggiatori; Borseggi a Venezia. Volantini contro 'lady pickpocket', Monica Poli sotto attacco: «Rovini gli affari di Venezia»; Borseggi a Venezia. Volantini contro 'lady pickpocket', Monica Poli sotto attacco: «Rovini gli affari di Venezia».
