Borseggi a Venezia Volantini contro ' lady pickpocket' Monica Poli sotto attacco | Rovini gli affari di Venezia

VENEZIA - L?avversaria numero uno dei borseggiatori,?lady pickpocket?, al secolo Monica Poli, è finita al centro di una campagna denigratoria. Da parte di chi ancora non. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Borseggi a Venezia. Volantini contro 'lady pickpocket', Monica Poli sotto attacco: «Rovini gli affari di Venezia»

Venezia, cittadini attivi contro borseggiatori rischiano denunce: emergono limiti normativi e tensioni sociali - La lotta ai borseggi a Venezia si complica tra denunce contro cittadini attivi e limiti legislativi, mentre autorità e comunità chiedono nuove norme per contrastare efficacemente il fenomeno crescente ... Da gaeta.it

Borseggi a Venezia, l'allarme dell'assessore: «È in arrivo un'ondata di ladri-bambini» - «L’entrata in vigore del Decreto Sicurezza che consente ora il fermo delle borseggiatrici incinta o madri di bambini piccoli, non ha purtroppo rallentato il fenomeno dei furti con destrezza, ... Come scrive ilgazzettino.it