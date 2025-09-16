Borja Valero sull’ex Juventus | Tanta gente dice che mi somiglia molto mi auguro che sia molto meglio di me

Juventusnews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Borja Valero sull’ex Juventus: le sue dichiarazioni sull’ex calciatore della Vecchia Signora, oggi impegnato in quella squadra di Serie A. Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina e protagonista negli anni della rinascita del club gigliato, è tornato oggi al  Viola Park  per una visita speciale. Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, Borja Valero ha voluto parlare di un giovane che in questi anni ha attirato molta attenzione, l’ex bianconero  Nicolò Fagioli. Il centrocampista spagnolo ha subito voluto chiarire come i paragoni con il passato siano sempre delicati: « Tanta gente ha detto che Fagioli mi assomiglia molto, mi auguro per lui che sia molto meglio di me. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

