Borgo Ferrovia Giordano | Il torneo unisce il quartiere

A Borgo Ferrovia torna a vivere il Torneo di San Francesco, una manifestazione che per oltre cinquant'anni ha rappresentato un punto di riferimento sportivo e sociale per l'intero quartiere. Dopo anni di sospensione, l'iniziativa rinasce grazie all'impegno dell' Associazione Borgo Ferrovia e al lavoro instancabile di tanti volontari che hanno ridato vita allo stadio, trasformandolo nuovamente in un luogo di incontro e partecipazione. «È un ritorno al passato – racconta Walter Giordano – perché il torneo ha almeno cinquant'anni di storia. Da bambino facevo il raccattapalle quando l'organizzatore di allora, Mario Spiezia, mi faceva partecipare.

