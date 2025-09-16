Boom di iscrizioni per il corso di autodifesa femminile l’amministrazione mette a disposizione una palestra

Bergamonews.it | 16 set 2025

Bergamo. Boom di iscrizioni al corso gratuito di difesa personale per donne. Le domande hanno superato quota 800 in poche ore e l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire mettendo a disposizione la palestra dell’istituto comprensivo Mazzi, in via Fratelli Calvi 3, a Bergamo. In questo modo l’offerta passa da 240 a 500 posti complessivi. “Un dato oltre ogni previsione – commenta Marcella Messina, assessore alle Politiche sociali, Sport, Salute e Longevità -. Come promesso, ho subito verificato, attraverso gli uffici, quale potesse essere la disponibilità di spazio comunale da aggiungere a quelli già previsti dall’organizzazione, individuando la palestra della scuola secondaria di primo grado Mazzi in via Calvi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

