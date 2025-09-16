Bonan convinto dalla Juve | Mi piace l’attacco e l’idea di rilanciare Vlahovic Yildiz? Oltre al talento ha il carattere giusto per una grande carriera Sul match contro il Borussia Dortmund…
Bonan convinto dalla Juve: ecco cosa ha detto il giornalista sul momento dei bianconeri in vista del prossimo match. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Alessandro Bonan ha offerto la sua analisi sulla Juventus e in particolare sulle prospettive della squadra in vista del debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund. Bonan si è detto particolarmente affascinato dal nuovo reparto offensivo bianconero, che definisce “bello” per la sua duttilità e per le caratteristiche dei nuovi arrivi. L’idea di un rilancio di Vlahovic è un progetto che apprezza, ma per l’occasione il serbo non sarà titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
