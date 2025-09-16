Bonan convinto dalla Juve | Mi piace l’attacco e l’idea di rilanciare Vlahovic Yildiz? Oltre al talento ha il carattere giusto per una grande carriera Sul match contro il Borussia Dortmund…

Juventusnews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bonan convinto dalla Juve: ecco cosa ha detto il giornalista sul momento dei bianconeri in vista del prossimo match. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Alessandro Bonan ha offerto la sua analisi sulla Juventus e in particolare sulle prospettive della squadra in vista del debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund. Bonan si è detto particolarmente affascinato dal nuovo reparto offensivo bianconero, che definisce “bello” per la sua duttilità e per le caratteristiche dei nuovi arrivi. L’idea di un rilancio di Vlahovic è un progetto che apprezza, ma per l’occasione il serbo non sarà titolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bonan convinto dalla juve mi piace l8217attacco e l8217idea di rilanciare vlahovic yildiz oltre al talento ha il carattere giusto per una grande carriera sul match contro il borussia dortmund8230

© Juventusnews24.com - Bonan convinto dalla Juve: «Mi piace l’attacco e l’idea di rilanciare Vlahovic. Yildiz? Oltre al talento ha il carattere giusto per una grande carriera. Sul match contro il Borussia Dortmund…»

In questa notizia si parla di: bonan - convinto

bonan convinto juve piaceBonan: "Mi piacciono David e Openda, la Juventus deve vincere col BVB. Tudor? Ha dimostrato..." - Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Bonan ha parlato dell'impegno della Juventus in Champions League contro il Borussia Dortmund: "A me piace l'attacco della Juventus, mi piacciono i ... Da tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Bonan Convinto Juve Piace