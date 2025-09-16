Gli anarchici chiamano a raccolta i padri fondatori «per costruire percorsi di lotta all’altezza della situazione», nelle chat si minaccia vendetta per i compagni in galera: su tutti Alfredo Cospito, il terrorista rimasto sei mesi in sciopero della fame che sussurrava al Pd l’abolizione del 41bis, come ha scoperto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che per questo si è preso una condanna a otto mesi. E così l’ex fondatore dei Nuclei armati proletari (Nap) Pasquale Abatangelo nei prossimi giorni sarà in un teatro e in un circolo Arci in Valtellina per aiutare i suoi figliocci a «costruire percorsi di lotta» contro i decreti «sempre più liberticidi nei confronti di chi si ribella nelle carceri e nei Cpr», a colpi di bombe e attentati contro «il padronato». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Bombe in carcere e nei Cpr", è rivolta nelle chat anarchiche