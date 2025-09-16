Bomba Milan lo hanno venduto di nascosto | giocatore infuriato

Glieroidelcalcio.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato comincia a girare per il verso giusto, ma lo spogliatoio ha subito un duro contraccolpo. Lo hanno venduto di nascosto facendolo infuriare. Il successo di misura contro un ostico Bologna ha permesso al Milan di issarsi momentaneamente tra le prime quattro della classifica, confermando i progressi evidenti della squadra guidata da Massimiliano Allegri. Non è stata una partita semplice, ma proprio la capacità di soffrire e portare a casa il risultato minimo indispensabile racconta di una maturità che in passato spesso è mancata. Il lavoro estivo di programmazione ha dato i suoi frutti: un mercato condotto con razionalità, firmato da Igli Tare e condiviso con il tecnico, ha consegnato ad Allegri una rosa in grado di mescolare esperienza e prospettiva. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

bomba milan lo hanno venduto di nascosto giocatore infuriato

© Glieroidelcalcio.com - Bomba Milan, lo hanno venduto di nascosto: giocatore infuriato

In questa notizia si parla di: bomba - milan

Modric fatto fuori da Allegri: Milan, chi sgancia la bomba

Milan, bomba di Carlo Pellegatti: chi si compra la squadra

Bomba Milan, torna in Serie A: tifosi allibiti

Tonali al Newcastle fa ricco anche il Brescia non solo il Milan: ecco perché; Bomba dalla manager di Tonali: Tornerà in Italia! Impossibile pensare il contrario; Game over Maignan, trasferimento lampo: tutti i dettagli.

bomba milan hanno vendutoMilan, colpaccio! Pedullà sgancia la bomba: “Posso dirvi che…” - Il calciomercato in casa Milan fa ancora parlare, anche in relazione a nomi davvero importanti: ecco le ultime news da Alfredo Pedullà ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bomba Milan Hanno Venduto