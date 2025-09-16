Il campionato comincia a girare per il verso giusto, ma lo spogliatoio ha subito un duro contraccolpo. Lo hanno venduto di nascosto facendolo infuriare. Il successo di misura contro un ostico Bologna ha permesso al Milan di issarsi momentaneamente tra le prime quattro della classifica, confermando i progressi evidenti della squadra guidata da Massimiliano Allegri. Non è stata una partita semplice, ma proprio la capacità di soffrire e portare a casa il risultato minimo indispensabile racconta di una maturità che in passato spesso è mancata. Il lavoro estivo di programmazione ha dato i suoi frutti: un mercato condotto con razionalità, firmato da Igli Tare e condiviso con il tecnico, ha consegnato ad Allegri una rosa in grado di mescolare esperienza e prospettiva. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Bomba Milan, lo hanno venduto di nascosto: giocatore infuriato