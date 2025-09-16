Bolzano la protesta dei docenti che vogliono bloccare le gite scolastiche | Basta siamo sommersi dalla burocrazia

A Bolzano sta montando una protesta silenziosa ma determinata, che potrebbe cambiare profondamente il volto della scuola altoatesina. I docenti delle scuole italiane e tedesche hanno annunciato l’intenzione di fermarsi: niente più gite scolastiche, viaggi d’istruzione o attività extrascolastiche. O almeno questo è l’obiettivo che vogliono perseguire. Un blocco che non nasce da un rifiuto dell’educazione extra scolastica, bensì da un grido di allarme: «Siamo soffocati dalla burocrazia e dal lavoro sommerso, senza un adeguato riconoscimento economico né sociale». La mobilitazione è stata avviata dal movimento spontaneo «Gruppo Dignità Istruzione Docenti» del liceo Pascoli di Bolzano e ormai diffusasi in tanti istituti del territorio. 🔗 Leggi su Open.online

A Bolzano scoppia la protesta dei docenti, stop a gite e attività extrascolastiche: “Mole impressionante di lavoro sommerso. Vogliamo più soldi e rispetto”

