Bolsonaro ricoverato d’urgenza | l’annuncio emergenza

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un improvviso malore mentre si trovava agli arresti domiciliari. A darne notizia è stato il figlio, Flavio Bolsonaro, che ha diffuso un messaggio sui social. Secondo quanto riferito, il settantenne ex capo di Stato, condannato la scorsa settimana per aver pianificato un colpo di Stato fallito, ha manifestato sintomi preoccupanti: “un forte attacco di singhiozzo, vomito e pressione bassa”, ha scritto il figlio su X, definendo la situazione una vera e propria “emergenza”. Con Bolsonaro è stata trasportata in ospedale anche una guardia di polizia che si trovava con lui al momento del malore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

