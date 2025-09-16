Bolsonaro ricoverato d' urgenza in ospedale a Brasilia per crisi di singhiozzo vomito e pressione bassa 5 giorni fa la condanna a 27 anni per tentato colpo di Stato
Due giorni fa, Bolsonaro era stato cinque ore nell'ospedale Df Star per la rimozione di lesioni cutanee. In quell'occasione, i medici avevano diagnosticato un'anemia da carenza di ferro L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato ricoverato d'urgenza nel pomeriggio di martedì 16 sett. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Bolsonaro ricoverato d’urgenza a Brasília, nuovo malore a pochi giorni dalla condanna
