Articolo in aggiornamento L’ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato trasferito d’urgenza nel pomeriggio in un ospedale di Brasília, scortato dalla polizia penale, dopo aver accusato una crisi di singhiozzo, episodi di vomito e un forte calo di pressione. A rendere nota la notizia è stato il figlio maggiore, Flávio Bolsonaro, che attraverso il suo account su X ha chiesto “ le preghiere di tutti ” affinché la situazione non sia grave. Il malore arriva a soli due giorni dal precedente ricovero, quando l’ex capo di Stato era rimasto per cinque ore sotto osservazione all’ospedale DF Star, dove i medici avevano proceduto alla rimozione di alcune lesioni cutanee e diagnosticato un’ anemia da carenza di ferro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bolsonaro ricoverato d’urgenza a Brasília, nuovo malore a pochi giorni dalla condanna