Bologna egiziano esce dal carcere e ruba camion dei Vigili del Fuoco

E' lo stesso uomo arrestato il 12 settembre per la rapina in una pizzeria in via Niccolò dall'Arca, zona Bolognina. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Bologna, egiziano esce dal carcere e ruba camion dei Vigili del Fuoco

