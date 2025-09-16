Bollettino bradisismo settimana 8-14 settembre

Bollettino settimanale pervenuto. Si esamina il periodo 8-14 settembre. Un veloce riepilogo della sismicità: 32 terremoti con md max 2.1 e passiamo subito al sollevamento. Agosto ha avuto un sollevamento complessivo (niente media) maggiore di luglio, il dato validato compreso tra le settimane 29 luglio – 4 agosto e 27 agosto – 2 settembre circa . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it